В Челябинской области сотрудницу полиции будут судить за взятку

В Челябинске сотрудницу полиции и адвоката обвиняют в получении взятки и посредничестве во взяточничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, сотрудница ОП "Кременкульское" ОМВД России по Сосновскому району в сентябре 2021 года получила от адвоката, выступавшего в качестве посредника, взятку в размере 40 тыс. рублей.

За это она должна была не принимать решение о возбуждении в отношении взяткодателя уголовного дела за угон.