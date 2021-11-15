В Казахстане от ковида официально умерли почти 700 человек, привитых "Спутником"

В Казахстане после ковид-вакцинации препаратом "Спутник V" от ковида умер 681 человек. Всего от ковида умерли 930 привитых. Об этом заявил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой, который озвучил текущие итоги массовой вакцинации.

Всего в Казахстане от ковида, по данным минздрава, умерли более 12 тыс. человек (с начала вакцинации - более 10 тыс.), поэтому на всех привитых приходится около 9% ковидных смертей.

Цой также назвал количество заболевших ковидом после вакцинации - 41 тыс., из них 26 тыс. после "Спутника V", который ввели 6,5 млн человек. Всего в республике было около 950 тыс. случаев ковида (с начала вакцинации - 750 тыс.).

Эти цифры представляют большой интерес. Они позволяют сравнить летальность привитых и непривитых в целом и в случае заболевания. Для сравнения за весь период необходимо брать среднюю численность привитых и непривитых. Первых было 3-3,5 млн, вторых - около 15 млн.

Среди привитых "Спутником" летальность примерно равна 0,02%, среди непривитых - 0,08%. С одной стороны, разница в 4 раза, но с другой - всего в 4 раза. Это значит, что по результатам массового применения, что точнее любых клинических испытаний, эффективность "Спутника" в предотвращении смерти от ковида - около 75% (она считается как относительное снижение вероятности умереть от ковида, то есть 1-0,02/0,08). При этом важно, что после вакцинации учитываются только те смерти, которые отнесены к ковидным. Все прочие смерти не учитываются. Таким образом, даже в предотвращении смерти от ковида эффективность "Спутника" около 75%. Это противоречит данным российских властей о том, что после вакцинации умирают в сотни раз реже.

Не менее интересна сравнительная летальность среди привитых и непривитых в случае заболевания. То есть какова вероятность умереть от ковида, если человек им заболел? В этом случае следует взять среднюю численность привитых заболевших - 13 тыс. и непривитых заболевших - 450 тыс. Вероятность умереть после заболевания: среди привитых - 5,2%, среди непривитых - 2,8%. То есть вся разница, по казахстанским данным, обусловлена снижением вероятности заболеть после вакцинации, но если привитый заболевает, то вероятность умереть у него в два раза выше, чем у непривитых.

Используемый метод усреднения может вносить некоторые погрешности, но он неизбежен для корректного сравнения в условиях, когда данные сообщаются накопленным итогом за продолжительное время.