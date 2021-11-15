15 Ноября 2021
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Boeing-737 Боинг самолет Кольцово Белавиа авиакомпания (2010) | Фото: Накануне.RU

Правительство Ирака пришлет на этой неделе самолет в Белоруссию за своими гражданами

Правительство Ирака в ближайший четверг намерено организовать первый рейс для репатриации своих граждан, застрявших на границе Польши и Белоруссии, передает AFP.

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирака Ахмед Аль Сахаф заявил, что этим рейсом 18 ноября смогут улететь все желающие, забирать граждан будут на добровольной основе.

Тем временем, белорусская государственная авиакомпания "Белавиа" объявила, что больше не будет перевозить граждан Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии рейсами из Дубая в Минск – по решению властей ОАЭ. Раньше аналогичный запрет для рейсов "Белавиа" из Стамбула ввела Турция.

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Теги: ирак, эвакуация, репатриация, беженцы



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