15 Ноября 2021
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Иерусалим, Израиль, флаг Израиля (2017) | Фото: arab.com.ua

Израиль с 15 ноября признает российскую вакцину "Спутник V"

Вакцинированные двумя дозами "Спутника V" россияне смогут въезжать в Израиль только с 1 декабря, хотя ранее анонсировалась возможность поездок с 15 ноября. Причина сдвига – трудности технического и юридического характера, которые израильская сторона обещает устранить за две недели, передает ТАСС.

"В связи с обнаруженными трудностями технического и юридического характера в существующей процедуре въезда для иностранных туристов, въезд туристов, вакцинированных "Спутником V", станет возможен с 01.12.21. До тех пор будет налажена синхронизация систем, завершены юридические формулировки и обязательства, и механизм въезда будет работать без недоразумений в целях заботы о поддержании здоровья как граждан Израиля, так и туристов, обеспечивая им комфортные условия и приятный туристический опыт. Решено, что с 15.11.21 Израиль официально признает российскую вакцину "Спутник V", - говорится в заявлении израильского правительства.

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Теги: израиль, россияне, признание, вакцина, спутник V



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