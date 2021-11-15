Израиль с 15 ноября признает российскую вакцину "Спутник V"

Вакцинированные двумя дозами "Спутника V" россияне смогут въезжать в Израиль только с 1 декабря, хотя ранее анонсировалась возможность поездок с 15 ноября. Причина сдвига – трудности технического и юридического характера, которые израильская сторона обещает устранить за две недели, передает ТАСС.

"В связи с обнаруженными трудностями технического и юридического характера в существующей процедуре въезда для иностранных туристов, въезд туристов, вакцинированных "Спутником V", станет возможен с 01.12.21. До тех пор будет налажена синхронизация систем, завершены юридические формулировки и обязательства, и механизм въезда будет работать без недоразумений в целях заботы о поддержании здоровья как граждан Израиля, так и туристов, обеспечивая им комфортные условия и приятный туристический опыт. Решено, что с 15.11.21 Израиль официально признает российскую вакцину "Спутник V", - говорится в заявлении израильского правительства.