Red Wings начнет полеты из Екатеринбурга по трем новым направлениям

Авиакомпания Red Wings в ноябре начнет полеты по трем новым направлениям из Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе перевозчика, планируются рейсы в Абакан, Кемерово и Сургут. На этих направлениях будут задействованы новейшие комфортабельные суда SSJ100, вмещающие по 100 пассажиров.

Новые рейсы из Екатеринбурга будут выполняться по следующему расписанию: в Абакан - с 24 ноября по средам и пятницам; в Кемерово - с 22 ноября по вторникам, четвергам и субботам; в Сургут - с 22 ноября по понедельникам, средам и пятницам.

Как отметили в авиакомпании, полеты субсидируются из региональных и федерального бюджетов, что позволяет установить более низкие цены для пассажиров.