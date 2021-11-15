15 Ноября 2021
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аэропорт, Кольцово (2019) | Фото:Накануне.RU

Red Wings начнет полеты из Екатеринбурга по трем новым направлениям

Авиакомпания Red Wings в ноябре начнет полеты по трем новым направлениям из Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе перевозчика, планируются рейсы в Абакан, Кемерово и Сургут. На этих направлениях будут задействованы новейшие комфортабельные суда SSJ100, вмещающие по 100 пассажиров.

Новые рейсы из Екатеринбурга будут выполняться по следующему расписанию: в Абакан - с 24 ноября по средам и пятницам; в Кемерово - с 22 ноября по вторникам, четвергам и субботам; в Сургут - с 22 ноября по понедельникам, средам и пятницам.

Как отметили в авиакомпании, полеты субсидируются из региональных и федерального бюджетов, что позволяет установить более низкие цены для пассажиров.

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Теги: полеты, направления, Екатеринбург



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