Жителя Челябинска приговорили к 9 годам колонии за убийство девушки

Жителя Челябинска приговорили к 9 годам колонии строгого режима за причинение смертельных травм молодой девушке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Ночью в феврале 2021 года обвиняемый находился в квартире знакомой. Между ними произошла ссора, в ходе которой он нанес потерпевшей не менее семи ножевых ранений.

От полученных травм девушка умерла в больнице через два дня.

По решению суда мужчина должен выплатить родственникам погибшей 1 млн рублей в счет возмещения морального вреда и 70 тыс. рублей, потраченных на погребение.