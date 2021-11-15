15 Ноября 2021
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Происшествия Челябинская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

Жителя Челябинска приговорили к 9 годам колонии за убийство девушки

Жителя Челябинска приговорили к 9 годам колонии строгого режима за причинение смертельных травм молодой девушке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Ночью в феврале 2021 года обвиняемый находился в квартире знакомой. Между ними произошла ссора, в ходе которой он нанес потерпевшей не менее семи ножевых ранений.

От полученных травм девушка умерла в больнице через два дня.

По решению суда мужчина должен выплатить родственникам погибшей 1 млн рублей в счет возмещения морального вреда и 70 тыс. рублей, потраченных на погребение.

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Теги: убийство, девушка, колония,



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