15 Ноября 2021
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Происшествия Сибирский ФО В России
(2005) | Фото: pics.cry.ru

В Красноярском крае мужчина устроил резню в морге – ему показалось, что мертвые ожили

В Курагинском районе Красноярского края 32-летний мужчина напился и залез в морг, где ему показалось, что умершие встают и ходят. Тогда он схватил скальпель и начал наносить удары по телам мертвых. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших).

"По версии следствия, в ночь с 13 на 14 ноября подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью поиска ночлега, взломав входную дверь, незаконно проник в помещение морга. Подозреваемый надругался над телами четверых умерших - одной женщины и троих мужчин, причинив им множественные телесные повреждения при помощи скальпеля и ножей. Со слов мужчины, когда он проснулся, то заметил, как умершие стали оживать, в связи с чем он стал наносить им телесные повреждения", - говорится в сообщении ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

На допросе мужчина признался, что перед походом в морг целый день "очень много пил", причем все одновременно – вино, пиво и водку.

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Теги: морг, тело, мертвые, пьянство



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