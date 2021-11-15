15 Ноября 2021
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Беженцы на границе Польши и Белоруссии. (2021) | Фото: пограничный комитет Белоруссии

Украина готова ввести режим ЧС в приграничных с Белоруссией областях

МВД Украины имеет несколько сценариев относительно угрозы мигрантов из Белоруссии. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

В частности, Украина готова к введению режима ЧС. Также Киев планирует укрепить границу с Белоруссией, для чего в бюджете на следующий год будут предусмотрены средства. Будут построены временные укрепления в тех местах, где возможно массовое присутствие мигрантов.

Ранее Монастырский заявил, что пускать мигрантов на Украину нельзя, так как против Украины ведут гибридную войну, а та защищает границы Европы. При этом он признал, что, когда был на границе, видел там все, кроме... границы.

"Там с одной стороны поле и с другой стороны", - сказал чиновник.

Масла в огонь подлило и заявление 61-й отдельной пехотной егерской бригады ВСУ, которая несет службу в районе границы. Там пригрозили расстреливать мигрантов, если они попытаются проникнуть на Украину.

"Ни один так называемый мигрант, а также другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины. Они просто будут уничтожены нашими подразделениями", - заявила пресс-служба бригады в Facebook.

Правда, позже из поста удалили выражение "так называемый мигрант" и заявили, что их неправильно поняли и они не будут применять оружие (вероятно, одернули их Киева).

Однако украинские власти все же пригрозили уголовной ответственностью тем, кто будет помогать мигрантам в пересечении границы с Украиной. Это объявил министр обороны Алексей Резников.

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Теги: Украина, Белоруссия, мигранты



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