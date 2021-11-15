15 Ноября 2021
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Посёлок городского типа Берёзово, Югра (2020) | Фото: Накануне.RU

Губернатор Югры рассказала применении в округе технологий "зелёной экологии"

Губернатор Югры Наталья Комарова на пресс-конференции высказалась о переходе от нефтедобычи к "зелёной энергетике", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мы являемся флагманами добычи сырья, влияющего на экологию. Работаем над, в том числе, снижением углеродного следа. Рационально используется боле 95% газа. Среди перспектив – газонефтепереработка и выработка электроэнергии. Есть опыт использования рек Берёзовского района для электроснабжения, но отказались, потому что ущерб природе оказался выше, чем положительный эффект", - сказала Комарова.

Власти постоянно ищут новые решения для снижения стоимости электроэнергии и ущерба природе.

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Теги: Наталья Комарова, зелёная экология



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