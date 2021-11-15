15 Ноября 2021
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Происшествия Челябинская область
МЧС, спасатели (2016) | Фото:Накануне.RU

На Южном Урале двое детей утонули в реке, провалившись под лед

В поселке Бреды Челябинской области двое 8-летних мальчиков утонули в реке Сынтасты.

Инцидент произошел днем 14 ноября. Дети провалились под лед и утонули. Они гуляли по льду без присмотра взрослых.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС, мужчина, который вышел на берег рыбачить, увидел в полынье человека и сообщил об этом в экстренные службы. Тела детей извлекли из воды на удалении трех метров от берега.

По данному факту организована проверка. Как сообщили накануне в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в части проводимой работы по предупреждению безопасного нахождения людей на водном объекте. Также будет дана оценка надлежащему исполнению родительских обязанностей со стороны семей несовершеннолетних.

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Теги: лед, дети, проверка,



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