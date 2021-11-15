15 Ноября 2021
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Общество За рубежом
Иерусалим, Израиль (2017) | Фото: www.tourprom.ru

Израиль планирует принять десятки тысяч российских туристов до конца года

Израильские власти рассчитывает принять десятки тысяч туристов из России до конца текущего года.

Как заявил министр туризма Йоэль Развозов, с 1 по 10 ноября в период открытия границ для привитых от коронавируса туристов, в страну въехали около 23 тыс. иностранцев. "Я надеюсь, что и вакцинированных "Спутником V" гостей мы сможем принять в подобном объеме еще до конца 2021 года и на рождественские праздники", — сказал министр.

"Насколько мы можем судить, признание российской вакцины ВОЗ — вопрос ближайшего времени, поэтому мы готовы сделать первыми шаг в этом направлении", — отметил Развозов, сообщает ТАСС.

Израиль 1 ноября начал пускать вакцинированных не более полугода назад препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения.

Как сообщалось ранее, Всемирная организация здравоохранения планирует на этой неделе провести встречу по российской вакцине "Спутник V".

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Теги: Израиль, туризм



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