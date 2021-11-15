15 Ноября 2021
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кулак (2019) | Фото: Накануне.RU

Неизвестные устроили погром в больнице под Тулой

В Тульской области неизвестные мужчины ворвалась в здание городской клинической больницы в Новомосковске.

Четыре человека напали на охранника медицинского учреждения. В приемном отделении они сломали дверь и разбили телефон. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

По предварительным данным, медицинский персонал не пострадал, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники.

По данным региональных СМИ, налетчики были родственниками одного из пациентов.

Ранее стало известно, что жителя Челябинска приговорили к десяти месяцам исправительных работ за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности сотруднице поликлиники. Он устроил погром в регистратуре поликлиники,

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Теги: погром, больница



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