Елизавета II отменила свое участие в национальной церемонии, так как потянула спину

Королева Великобритании Елизавета II отменила свое участие в национальной церемонии по случаю Дня поминовения.

Как говорится в сообщении, распространенном в воскресенье Букингемским дворцом, из-за того, что королева потянула спину, она с огромным сожалением приняла этим утром решение, что не сможет принять участие в церемонии.

"Ее Величество разочаровано, что пропустит церемонию", - добавили во дворце.

Как пишет ТАСС, это должно было стать для королевы первым официальным появлением на публике с 19 октября – тогда она приняла участие в приеме по случаю проходившего в Лондоне Глобального инвестиционного саммита. Вскоре после этого канцелярия монарха информировала, что Елизавета отменила визит в Северную Ирландию по совету врачей.