14 Ноября 2021
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Политика За рубежом
Елизавета II (2014) | Фото:AFP/Getty Images

Елизавета II отменила свое участие в национальной церемонии, так как потянула спину

Королева Великобритании Елизавета II отменила свое участие в национальной церемонии по случаю Дня поминовения.

Как говорится в сообщении, распространенном в воскресенье Букингемским дворцом, из-за того, что королева потянула спину, она с огромным сожалением приняла этим утром решение, что не сможет принять участие в церемонии.

"Ее Величество разочаровано, что пропустит церемонию", - добавили во дворце.

Как пишет ТАСС, это должно было стать для королевы первым официальным появлением на публике с 19 октября – тогда она приняла участие в приеме по случаю проходившего в Лондоне Глобального инвестиционного саммита. Вскоре после этого канцелярия монарха информировала, что Елизавета отменила визит в Северную Ирландию по совету врачей.

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Теги: Елизавета II, церемония, отмена



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