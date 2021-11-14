400 российских болельщиков поддержат свою сборную на стадионе в матче с Хорватией

Сегодня на матче отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России ожидается 400 российских болельщиков. Об этом Накануне.RU сообщили в Российском футбольном союзе.

В день игры в Сплит прибудет чартер с болельщиками из России. А всего на матче будет присутствовать 32 тысячи зрителей.

Напомним, что сборная России подходит к последнему отборочному матчу на первом месте в группе H, опережая Хорватию на два очка. Для выхода на чемпионат мира напрямую команде Валерия Карпина сегодня достаточно набрать одно очко.

Сборной, занявшей в группе второе место, придется играть стыковые матчи. Они состоятся в следующем году.