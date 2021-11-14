14 Ноября 2021
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Политика За рубежом
(2016) | Фото:

В Болгарии начались выборы президента республики

В воскресенье в Болгарии начались выборы президента республики и досрочные выборы депутатов Народного собрания (однопалатный парламент).

В 7:00 по местному времени (8:00 мск) по всей стране открылись около 13 тысяч избирательных участков, на 9 тысяч 399 из них будет проводиться голосование с использованием специализированных машин. Еще 750 участков будут работать в 68 странах мира. Право голосовать имеют около 6,7 млн граждан.

В досрочных парламентских выборах принимают участие представители 20 партий и семь коалиций. На 240 депутатских мест претендуют более 5 тысяч кандидатов. По оценкам экспертов, в голосовании примут участие около 3,3 млн избирателей. На пост президента Болгарии претендуют 23 кандидата.

Как пишет ТАСС, первые неофициальные итоги голосования будут известны, когда в 20:00 (21:00 мск) избирательные участки завершат свою работу.

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Теги: Болгария, выборы, президент



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