13 Ноября 2021
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Происшествия Тюменская область
(2004) | Фото: Накануне.ru

В Тюменской области Ми-8 "дочки" "ЮТэйра" из-за поломки вернулся в Тобольск

В Тюменской области Ми-8 "дочки" "ЮТэйра" вернулся в Тобольск после поломки, сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

Борт "ЮТэйр – Вертолетные услуги" летел по маршруту Тобольск – Ишменево – Иземеть – Ачиры – Тобольск. После посадки в Иземете в 15.23 сработало табло "Стружка в левом двигателе". Экипаж принял решение о высадке 12 пассажиров и возврате в Тобольск для ремонта.

По предварительной информации авиаперевозчика, вылет резервного судна за пассажирами состоится 14 ноября.

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Теги: Ми-8, ЮТэйр-вертолётные услуги, ремонт



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