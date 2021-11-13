В Тюменской области Ми-8 "дочки" "ЮТэйра" из-за поломки вернулся в Тобольск

В Тюменской области Ми-8 "дочки" "ЮТэйра" вернулся в Тобольск после поломки, сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

Борт "ЮТэйр – Вертолетные услуги" летел по маршруту Тобольск – Ишменево – Иземеть – Ачиры – Тобольск. После посадки в Иземете в 15.23 сработало табло "Стружка в левом двигателе". Экипаж принял решение о высадке 12 пассажиров и возврате в Тобольск для ремонта.

По предварительной информации авиаперевозчика, вылет резервного судна за пассажирами состоится 14 ноября.