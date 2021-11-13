Российский IT-стартап ЯRUS одержал победу в «Гонке Героев» российского бизнеса

13 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
ЯRUS, логотип, социальная сеть (2021) | Фото: ЯRUS

Российский IT-стартап ЯRUS одержал победу в «Гонке Героев» российского бизнеса

Гонка Героев в московских Лужниках завершилась победой молодого IT-стартапа ЯRUS, который обогнал таких крупных игроков российского бизнеса как S7, Сбер, и Алмаз-Антей.

Известно, что конкуренция бизнеса в России давно вышла на совершенно новый уровень и теперь бренды могут доказать свое превосходство не только на деловой арене. Гонка Героев представляет собой соревнования спортивного характера и на этот раз соперниками стали СберБанк, ПСБ, S7, Гаспромтранс, Почта России, Spar, РБК и многие другие.

Участникам мероприятия предстояло преодолеть пять километров препятствий, при этом убедив соперников, что именно они выкладываются на полную в своем стремлении завоевать первое место.

Сегодня победу в соревнованиях одержал молодой российский IT-стартап ЯRUS, которому удалось прийти первым с большим отрывом от ближайшего преследователя – S7.

"Мы с уважением относимся ко всем соперникам и готовы проявлять себя в любых активностях. Все внешние успехи для нас важны, но фокусируемся мы на достижениях в цифровой индустрии и совсем скоро вы узнаете обо всех новинках нашей экосистемы", – отметила команда ЯRUS.

Они добавили, что с нетерпением ждут новых вызовов от российских брендов и готовы встретиться с конкурентами на любых соревнованиях, от экстремального поединка до игры в "камень, ножницы, бумага".

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: ЯRUS, IT-стартап , гонка героев, экосистема, российский бизнес



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети