Российский IT-стартап ЯRUS одержал победу в «Гонке Героев» российского бизнеса

Гонка Героев в московских Лужниках завершилась победой молодого IT-стартапа ЯRUS, который обогнал таких крупных игроков российского бизнеса как S7, Сбер, и Алмаз-Антей.

Известно, что конкуренция бизнеса в России давно вышла на совершенно новый уровень и теперь бренды могут доказать свое превосходство не только на деловой арене. Гонка Героев представляет собой соревнования спортивного характера и на этот раз соперниками стали СберБанк, ПСБ, S7, Гаспромтранс, Почта России, Spar, РБК и многие другие.

Участникам мероприятия предстояло преодолеть пять километров препятствий, при этом убедив соперников, что именно они выкладываются на полную в своем стремлении завоевать первое место.

Сегодня победу в соревнованиях одержал молодой российский IT-стартап ЯRUS, которому удалось прийти первым с большим отрывом от ближайшего преследователя – S7.

"Мы с уважением относимся ко всем соперникам и готовы проявлять себя в любых активностях. Все внешние успехи для нас важны, но фокусируемся мы на достижениях в цифровой индустрии и совсем скоро вы узнаете обо всех новинках нашей экосистемы", – отметила команда ЯRUS.

Они добавили, что с нетерпением ждут новых вызовов от российских брендов и готовы встретиться с конкурентами на любых соревнованиях, от экстремального поединка до игры в "камень, ножницы, бумага".