13 Ноября 2021
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Общество Тюменская область
тобольск стела (2004) | Фото: Накануне.ru

Варламов и Минстрой по-разному оценили Тобольск

Блогер Илья Варламов разошелся с Минстроем в оценке благоустройства Тобольска. Тобольск в федеральном рейтинге входит в первую пятерку, поднялся на 11 позиций только за последний год.

Но Варламов не скрывает, что оценивает немного другое – в первую очередь такие факторы, как дизайн уличных фонарей, эстетику оград. А что важнее местным жителям? Судя по их реакции в соцсетях - критерии блогера не вполне нашли понимания у тоболяков, а некоторых прямо возмутили.

илья варламов, тобольск(2021)|Фото: Сторис Ильи Варламова/ Илья Варламов

"Смотря с чем сравнивать, конечно. Понятно, что по сравнению с московскими и парки поменьше, и фонари потусклее", - пишут они в соцсетях, подчёркивая, что так можно сказать практически про любой провинциальный город. «Зато у нас остановки не хуже, чем в Англии или Чехии», - продолжают местные жители. И общественный транспорт комфортабельный, и ездит строго по расписанию. Что для северного города – крайне важный факт. «Появились современные спортивные центры, ледовый дворец», - публикует Варламов комментарии горожан. Появились новые школы. Михайловский и Ершовский скверы привели в порядок, здесь теперь чуть ли не главные городские тусовки. Взялись за аптекарский сад, благоустройство идет полным ходом. Воркауты и велодорожки также популярны как знак перемен в городе.

тобольск(2008)|Фото: Накануне.ru

Часть комментариев отмечает роль Максима Афанасьева, который в качестве мэра за два с половиной года сконцентрировался на развитии городской среды, советуясь с жителями по приоритетам в этой работе.

Будет ли учтено мнение блогера по поводу геометрии фонарей и ускорения реставрации старинных зданий в городе - местная администрация пока не комментирует.

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Теги: тобольск, илья варламов, благоустройство, максим афанасьев, общественный транспорт



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