13 Ноября 2021
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Экономика Сибирский ФО
Документ (2020) | Фото: Накануне.RU

"УГМК-Застройщик" займётся комплексным развитием на курорте Шерегеш

Горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области ждет масштабное развитие. В течение ближайших 15 лет «УГМК-Застройщик» при поддержке правительства Кемеровской области возведет на территории курорта современный проект с богатой инфраструктурой для жизни, работы, отдыха и развития. Строительство проекта начнется в июне 2022 года.

Пятнадцатилетнее инвестиционное соглашение по проекту комплексного развития многофункционального туристического района Шерегеш «Гора Зеленая» между региональным правительством и «УГМК-Застройщик» 13 ноября 2021 года подписали губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Как сообщили в пресс-службе девелопера, реализовать проект планируется в секторе «F» на двух участках площадью 140 га. Общая площадь реализуемых объектов оценивается в 1,4 млн м2 жилья и коммерческих помещений, что позволит создать 3 500 новых рабочих мест для жителей региона. Общий объем планируемых инвестиций - 112 млрд рублей. Предполагаемый срок реализации проекта - 15 лет. За это время в бюджеты различных уровней проект позволит направить 3,8 млрд руб.

На первом этапе реализации проекта, рассчитанном до 2026 года, предполагаемый объем строительства жилья составит 190 000 м2, а коммерческих объектов – 10 000 м2, что позволит создать 500 рабочих мест. На это «УГМК-Застройщик» планирует направить 17,6 млрд руб. При этом налогов будет направлено – 885 млн.руб.

По словам генерального директора «УГМК-Застройщик» Евгения Мордовина, реализация проекта развития курортной зоны позволит кратно увеличить поток туристов и в сезон отпусков – летом, и в межсезонье. Поэтому одна из ключевых целей – это развитие жилой и коммерческой инфраструктуры, в первую очередь, для летних видов отдыха и спорта (прогулок на горном велосипеде, отдыха у открытого бассейна, тематических спортивных активностей – занятий йогой, стретчингом, игр в волейбол, бадминтон и много другого), а также создание площадок для событийного туризма.

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Теги: УГМК-застройщик, Шерегеш



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