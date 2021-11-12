ВОЗ на следующей неделе проведет встречу по "Спутнику V"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует на следующей неделе провести встречу по российской вакцине "Спутник V", сообщает ТАСС со ссылкой на помощницу гендиректора ВОЗ Марианджелу Симао.

"Мы находимся в диалоге с заявителем и российским правительством, - отметила она. - Мы надеемся провести встречу [по вакцине] на следующей неделе".

"Мы по-прежнему должны получить полное досье по "Спутнику V". У нас есть вопросы по инспекции в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, по инспекции производства, нам также нужна некоторая дополнительная информация", - сообщила она.