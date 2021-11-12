12 Ноября 2021
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банк Открытие, ограбление (2019) | Фото: Накануне.RU

В Когалыме мужчина разгромил офис банка и заставил персонал и посетителей молиться

В Когалыме местный житель разнес отделение банка "Открытие", а посетителей и сотрудников заставил молиться. Информация об этом появилась сегодня в социальных сетях.

В пресс-службе ОМВД России по Когалыму корреспонденту Накануне.RU подтвердили информацию о происшествии.

"В дежурную часть поступило сообщение от сотрудника одного из банков города о том, что неадекватный посетитель громит кабинет. На место происшествия незамедлительно выехал дежурный наряд полиции. Прибывшие полицейские обнаружили в офисе банка мужчину, который лежал на полу, вокруг были разбросаны предметы мебели. Сотрудники банка пояснили, что данный гражданин обратился с просьбой привязать его номер телефона к карте, после чего стал вести себя неадекватно – кричать и разбрасывать имущество банка", - сообщают полицейские.

Проводится проверка по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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Теги: мужчина, банк, неадекватный, открытие



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