12 Ноября 2021
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Происшествия Челябинская область
полиция, телефон, звонок (2016) | Фото: tulapressa.ru

Житель Челябинска продал бетономешалку, арендованную у друга

В Челябинске местного жителя подозревают в мошенничестве. Он продал бетономешалку, которую арендовал у своего друга, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В 2019 году подозреваемый продал по фиктивному договору арендованную бетономешалку. Его друг узнал о продаже случайно, когда увидел свою машину и разговорился с водителем, который показал документы на технику. В графе "продавец" было указано имя друга арендодателя. Спецтехника была продана за 600 тыс. рублей.

Мужчина понял, что друг его обманул, и обратился в полицию.

Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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Теги: бетономешалка, аренда, уголовное дело,



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