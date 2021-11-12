Житель Челябинска продал бетономешалку, арендованную у друга

В Челябинске местного жителя подозревают в мошенничестве. Он продал бетономешалку, которую арендовал у своего друга, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В 2019 году подозреваемый продал по фиктивному договору арендованную бетономешалку. Его друг узнал о продаже случайно, когда увидел свою машину и разговорился с водителем, который показал документы на технику. В графе "продавец" было указано имя друга арендодателя. Спецтехника была продана за 600 тыс. рублей.

Мужчина понял, что друг его обманул, и обратился в полицию.

Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.