На Южном Урале сотрудника промышленного предприятия подозревают в получении взятки

В Челябинской области начальник цеха промышленного предприятия подозревается в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что подозреваемый летом получил более 60 тыс. рублей от представителя коммерческой организации за обеспечение беспрепятственного выполнения работ по демонтажу конструкций и вывозу металлического лома.

В ближайшее время сотруднику предприятия изберут меру пресечения и предъявят обвинение.