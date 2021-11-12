12 Ноября 2021
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Происшествия Челябинская область
уголовное дело (2013) | Фото:

На Южном Урале сотрудника промышленного предприятия подозревают в получении взятки

В Челябинской области начальник цеха промышленного предприятия подозревается в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что подозреваемый летом получил более 60 тыс. рублей от представителя коммерческой организации за обеспечение беспрепятственного выполнения работ по демонтажу конструкций и вывозу металлического лома.

В ближайшее время сотруднику предприятия изберут меру пресечения и предъявят обвинение.

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Теги: взятка, уголовное дело,



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