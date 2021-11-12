Белорусские автосалоны перестали продавать новые машины россиянам

Белорусские автодилеры отказываются продавать россиянам новые машины. Последние ринулись в соседнее государство из-за крайне привлекательных цен в противоположность российским, пишет Autonews.RU. По данным издания, в Белоруссии на складах имеется достаточное количество машин востребованных моделей, но купить их гражданам России не дадут: опрошенные продавцы сообщают о договоренностях с российскими коллегами.