12 Ноября 2021
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Политика За рубежом
коронавирус (2020) | Фото: www.instagram.com/pushkino_rb

В Австрии введут национальный локдаун для непривитых от COVID-19

Канцлер Австрии Александер Шалленберг анонсировал введение национального локдауна для непривитых от коронавируса.

Он заявил, что медлить не позволяет развитие ситуации, и призвал принять решение о локдауне для непривитых во всех федеральных землях уже в воскресенье.

Накануне в Австрии зафиксировали рекордные с начала пандемии 11 975 случаев коронавируса в сутки.

С 8 ноября в стране для входа в рестораны, отели, салоны красоты необходимо предоставить либо сертификат о вакцинации, либо подтверждение об имевшей место болезни (правило 2П - привит, переболел), передает РИА Новости.

В июне звезда австрийских детективных сериалов Ева Херциг была отстранена от съемок из-за отказа вакцинироваться от коронавируса.

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Теги: австрия, коронавирус, локдаун



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