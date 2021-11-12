В ЮУрГУ разрешили проводить некоторые занятия в очной форме
С 15 ноября занятия в Южно-Уральском государственном университете продолжатся в удаленном формате. Студенты смогут посещать вуз только для занятий, которые подразумевают работу в лаборатории. Об этом рассказал ректор ЮУРГУ Александр Шестаков, передает корреспондент Накануне.RU.
Семинары и лекции будут проводить в дистанционном формате.
Вуз перешел на дистант с 8 ноября.
Напомним, студенты Южно-Уральского государственного университета, поставившие прививку от коронавируса, получат по 3 тыс. рублей.