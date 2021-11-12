В Челябинской области осудили местного жителя за охоту в Ильменском заповеднике

Житель Челябинской области осужден за незаконную охоту на территории Ильменского заповедника и незаконное хранение взрывчатого вещества и огнестрельного оружия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчина нашел в гараже отца порох, патроны и гладкоствольное охотничье ружье 12 калибра. Он укоротил у ружья стволы.

В марте он приехал на снегоходе в Степное участковое лесничество Ильменского государственного заповедника, где застрелил беременную самку косули. Ущерб составил 280 тыс. рублей.

Подсудимый вину признал полностью, частично возместил причиненный ущерб.

Суд приговорил его к 4 годам условно со штрафом в 120 тыс. рублей. Также он должен возместить ущерб в размере 231,5 тыс. рублей.