14 Ноября 2021
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Происшествия Челябинская область
правосудие суд фемида приговор (2011) | Фото: Накануне.ru

В Челябинской области осудили местного жителя за охоту в Ильменском заповеднике

Житель Челябинской области осужден за незаконную охоту на территории Ильменского заповедника и незаконное хранение взрывчатого вещества и огнестрельного оружия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчина нашел в гараже отца порох, патроны и гладкоствольное охотничье ружье 12 калибра. Он укоротил у ружья стволы.

В марте он приехал на снегоходе в Степное участковое лесничество Ильменского государственного заповедника, где застрелил беременную самку косули. Ущерб составил 280 тыс. рублей.

Подсудимый вину признал полностью, частично возместил причиненный ущерб.

Суд приговорил его к 4 годам условно со штрафом в 120 тыс. рублей. Также он должен возместить ущерб в размере 231,5 тыс. рублей.

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Теги: Ильменский заповедник, охота, приговор,



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