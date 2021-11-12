14 Ноября 2021
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Политика В России За рубежом
Евгений Пригожин (2021) | Фото: ТАСС / Михаил Метцель

"Готов обсудить с Макроном музыку Вагнера": Пригожин о ситуации в Мали

Журналисты издания «Правда.ру» попросили петербургского предпринимателя Евгения Пригожина прокомментировать предстоящий визит российских министров в Париж.

Главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу встретятся со своими французскими коллегами в Париже 12 ноября в кулуарах Международной конференции по Ливии. Стороны планируют обсудить темы стратегической стабильности и безопасности в Европе, на Ближнем Востоке, Афганистане, Индо-Тихоокеанском регионе и в Мали.

Бизнесмен рассказал журналистам, что ничего не знает о встрече, зато знает о «гастрономических предпочтениях» французов и об этом он готов поговорить с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Я ничего не знаю про встречу, о которой Вы говорите, я знаком только с той самой легендой о Вагнере-спасителе. Что касается Эммануэля Макрона, то я имел честь принимать в своих ресторанах Жака Ширака, Николя Саркози и Франсуа Олланда, поэтому, несомненно, буду рад побеседовать о гастрономических вопросах и с ним. Из своего тридцатилетнего опыта работы с французскими поварами я усвоил, что французы предпочитают степень прожарки мяса rare и хорошую музыку. А какая это будет музыка — Вагнера или какого-то другого композитора, это мы можем обсудить», - отметил Пригожин.

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Теги: евгений пригожин, чвк вагнера, максим шугалей, мали, макрон, лавров, шойгу



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