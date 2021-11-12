14 Ноября 2021
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Boeing-737 Боинг самолет Кольцово Белавиа авиакомпания (2010) | Фото: Накануне.RU

"Белавиа" не будет перевозить граждан Ирака и Сирии из Турции в Минск

Авиакомпания "Белавиа" опубликовала обращение к пассажирам-гражданам Ирака, Сирии и Йемена, вылетающих из Турции.

"В соответствии с решением компетентных органов Турции с 12.11.2021 граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Беларусь. Пассажиры авиакомпании "Белавиа", попадающие под данный запрет, могут произвести полный возврат стоимости авиабилета без удержаний по месту его приобретения", - говорится в сообщении на сайте перевозчика.

Напомним, ранее европейские власти заявили, что "Белавиа" способствует переправке мигрантов из стран Ближнего Востока к границам ЕС. В Белоруссию граждане перечисленных государств попадают рейсами из Турции, а также из Дубая (ОАЭ).

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Теги: белавиа, беженцы, турция



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