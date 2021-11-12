В Челябинске задержали виновника ДТП с маршруткой, в котором пострадали три человека

В Челябинске задержали водителя внедорожника Range Rover, который совершил ДТП, в котором пострадали три человека, и скрылся, сообщили Накануне.RU в ГИБДД города.

Напомним, авария произошла на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы. Водитель Range Rover (номера на машине указывают на регистрацию авто в Свердловской области) при повороте на право не справился с управлением и совершил столкновение с Volkswagen Tiguan, который от удара изменил траекторию движения и столкнулся с Kia Rio. После удара Range Rover столкнулся с автобусом ПАЗ и скрылся с места ДТП. В результате ДТП пострадали три пассажира маршрутки.

Полицейские установили личность водителя и его местонахождение. В отношении водителя составили административный протокол за оставление места ДТП. Суд лишил мужчину права управления транспортными средствами на срок 1 год 3 месяца.