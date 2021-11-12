Россия направила ЕС документы для взаимного признания прививочных сертификатов

Россия представила ЕС необходимые документы для проверки технической совместимости систем контроля за вакцинацией в Евросоюзе и РФ. Это необходимо для оформления заявки о взаимном признании российских и европейских сертификатов о вакцинации от COVID-19, передают "Известия" со ссылкой на Еврокомиссию.