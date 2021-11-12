В Брянске учителя отстояли свое право на труд без ковид-вакцинации

Учителя гимназии №3 Брянска, отстраненные от работы за отказ от ковид-вакцинации, вернулись на работу: директор издал приказ об их допуске, сообщают местные СМИ.

Педагоги не захотели сдавать свои права и подали заявления в государственную инспекцию труда и прокуратуру Брянской области. Также они написали открытое письмо в СМИ и Лигу защиты прав пациентов.

"Нас, учителей, с 1 октября 2021 года отстранили от работы без стажа и оплаты труда из-за того, что мы не стали делать экспериментальную вакцину от коронавируса. С нас взяли объяснительные, но к работе не допустили. У нас большая нагрузка, заменить некому. Детей отправляют домой или ставят свободные пары... Складывается впечатление, что коронавирус изобрели для развала системы образования и перевода обучения детей на дистант", - пишут учителя.

Это подействовало. Директор гимназии Валерий Поморцев личным распоряжением вернул педагогов, а также постановил считать рабочие дни "временным простоем по причинам, не зависящим от работодателя и работника", хотя от работодателя как раз все зависело. При этом интересно, что директор указал такую причину: "в связи с изменением обстоятельств, явившиеся основанием для отстранения от работы". Что это за причина, неизвестно. Фактически директор признал свою неправоту. Потерянные дни учителям будут оплачены.

В опубликованном приказе значатся двое учителей.