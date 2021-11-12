В Брянске учителя отстояли свое право на труд без ковид-вакцинации

14 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Центральный ФО В России
минтруд, отстранение от работы (2021) | Фото:

В Брянске учителя отстояли свое право на труд без ковид-вакцинации

Учителя гимназии №3 Брянска, отстраненные от работы за отказ от ковид-вакцинации, вернулись на работу: директор издал приказ об их допуске, сообщают местные СМИ.
Читайте также:

Педагоги не захотели сдавать свои права и подали заявления в государственную инспекцию труда и прокуратуру Брянской области. Также они написали открытое письмо в СМИ и Лигу защиты прав пациентов.

"Нас, учителей, с 1 октября 2021 года отстранили от работы без стажа и оплаты труда из-за того, что мы не стали делать экспериментальную вакцину от коронавируса. С нас взяли объяснительные, но к работе не допустили. У нас большая нагрузка, заменить некому. Детей отправляют домой или ставят свободные пары... Складывается впечатление, что коронавирус изобрели для развала системы образования и перевода обучения детей на дистант", - пишут учителя.

Это подействовало. Директор гимназии Валерий Поморцев личным распоряжением вернул педагогов, а также постановил считать рабочие дни "временным простоем по причинам, не зависящим от работодателя и работника", хотя от работодателя как раз все зависело. При этом интересно, что директор указал такую причину: "в связи с изменением обстоятельств, явившиеся основанием для отстранения от работы". Что это за причина, неизвестно. Фактически директор признал свою неправоту. Потерянные дни учителям будут оплачены.

В опубликованном приказе значатся двое учителей.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: вакцинация, отстранение от работы, прививка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети