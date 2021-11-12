14 Ноября 2021
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Правительство Пермского края, табличка (2017) | Фото: legalns.com

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края будет переименовано

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края с 1 января 2022 года будет переименовано в Министерство агропромышленного комплекса Пермского края. Соответствующий документ с подписью губернатора Дмитрия Махонина размещен на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Руководителем ведомства станет "министр агропромышленного комплекса Пермского края".

Напомним, в мае министром сельского хозяйства Прикамья был назначен экс-директор Агентства инвестиционного развития Павел Носков. В марте глава минсельхоза Пермского края Оксана Бреднева покинула свой пост. Ранее сообщалось, что отставка обусловлена личными причинами и не связана с оценкой профессиональной деятельности Бредневой.

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Теги: минсельхоз, Министерство агропромышленного комплекса, переименование



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