Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края будет переименовано

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края с 1 января 2022 года будет переименовано в Министерство агропромышленного комплекса Пермского края. Соответствующий документ с подписью губернатора Дмитрия Махонина размещен на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Руководителем ведомства станет "министр агропромышленного комплекса Пермского края".

Напомним, в мае министром сельского хозяйства Прикамья был назначен экс-директор Агентства инвестиционного развития Павел Носков. В марте глава минсельхоза Пермского края Оксана Бреднева покинула свой пост. Ранее сообщалось, что отставка обусловлена личными причинами и не связана с оценкой профессиональной деятельности Бредневой.