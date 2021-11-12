12 Ноября 2021
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Нижневартовск (2019) | Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске масштабно отметят 50-летие города

В Нижневартовске продолжается подготовка к празднованию 50-летия города. Почётную дату будут отмечать 9 марта 2022 г., однако весь следующий год будет проходить под эгидой этого события. Уже сформированный оргкомитет работает над программой мероприятий, которая должна стать интересна вартовчанам и гостям города всех возрастов, сообщили Накануне.RU в мэрии.
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Уже сейчас все желающие, не выходя из дома, могут посетить театрализованный концерт "А в сердце молодость поёт!". Его подготовили коллективы ДК "Октябрь" и Нижневартовского краеведческого музея имени Шуваева. Созданная видеоверсия, где использовались уникальные чёрно-белые фотографии, позволяющие окунуться в эпоху становления города, доступна на сайте учреждения. О судьбах людей, которые внесли свой вклад в становление юбиляра, рассказывают журналисты ТРК "Самотлор" и газеты "Варта" в проекте "50 лет – 50 историй". В эфире телекомпании также можно увидеть "Хроники Нижневартовска". Для создания этой рубрики используется видео из различных архивных фондов.

В юбилейный для Нижневартовска год учреждения культуры, а также архивный отдел администрации города предложат горожанам посетить тематические выставки, где будут представлены уникальные документы и снимки со знаменательных событий разных лет. Для подрастающего поколения запланировано проведение квест-игры об историческом и культурном наследии нашего муниципалитета. Не менее познавательным будет и подкаст "Город моего детства". Над его созданием уже работает коллектив Дворца искусств.

К юбилею Нижневартовска также организуют гастрономические мероприятия. Кроме традиционных выставок-ярмарок продукции местных товаропроизводителей агропромышленного комплекса, состоятся городские конкурсы "Предприниматель года" и "Лучший товар года". Также на протяжении следующего года запланированы массовые, спортивные и торжественные мероприятия, однако их проведение будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Напомним, уже сейчас вартовчане и коллективы учреждений и организаций города могут принять участие в конкурсе на лучший проект эскиза народной эмблемы празднования 50-летия города. Он проводится с 10 ноября по 20 декабря.

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Теги: 50-летие Нижневартовска, юбилей



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