12 Ноября 2021
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Общество В России
Андрей Пивоваров (2021) | Фото: facebook.com / Андрей Пивоваров

Адвокаты Андрея Пивоварова просят рассмотреть его дело в Петербурге

Правозащитники бывшего исполнительного директора ликвидированного движения "Открытая Россия" Андрея Пивоварова попросили перенести рассмотрение его уголовного дела из Краснодара в Санкт-Петербург.

Как сообщил адвокат Сергей Бадамшин, "мы не доверяем Ленинскому суду Краснодара". Также он отметил, что основная часть событий, изложенных в деле, происходила именно в Петербурге. Кроме того, там же постоянно проживают свидетели.

На заседании Ленинского райсуда 11 ноября арест Андрея Пивоварова был продлен до 29 апреля 2022 года, сообщает "Коммерсант".

Пивоварова задержали 31 мая в Санкт-Петербурге. Самолет, в котором он направлялся в Варшаву, остановили при вылете. Следователь в суде заявил, что в последующем Пивоваров планировал скрыться на территории Грузии, где у него открыт расчетный счет в банке.

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Теги: Пивоваров, Открытая Россия



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