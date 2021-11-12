Адвокаты Андрея Пивоварова просят рассмотреть его дело в Петербурге

Правозащитники бывшего исполнительного директора ликвидированного движения "Открытая Россия" Андрея Пивоварова попросили перенести рассмотрение его уголовного дела из Краснодара в Санкт-Петербург.

Как сообщил адвокат Сергей Бадамшин, "мы не доверяем Ленинскому суду Краснодара". Также он отметил, что основная часть событий, изложенных в деле, происходила именно в Петербурге. Кроме того, там же постоянно проживают свидетели.

На заседании Ленинского райсуда 11 ноября арест Андрея Пивоварова был продлен до 29 апреля 2022 года, сообщает "Коммерсант".

Пивоварова задержали 31 мая в Санкт-Петербурге. Самолет, в котором он направлялся в Варшаву, остановили при вылете. Следователь в суде заявил, что в последующем Пивоваров планировал скрыться на территории Грузии, где у него открыт расчетный счет в банке.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.