Социолог Шугалей рассказал, чем «русские мужики» в Мали так пугают Макрона

В Париже 12 ноября проходит заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности (ССВБ). Россию на нем представят министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД РФ Сергей Лавров, с французской стороны в переговорах примут участие их министры Флоранс Парли и Жан-Ив Ле Дриан.

Как полагают журналисты, Франция выразит особое недовольство проникновением России в Африку, и особенно в Мали. Неслучайно прямо накануне заседания Сергей Лавров провел переговоры в Москве с министром иностранных дел Абдулайе Диопом, а на пресс-конференции особо подчеркнули, что Парижу не стоит лезть в отношения двух суверенных стран.

Активизация двусторонних отношений, и, особенно, слухи о приходе «ЧВК Вагнера» в Мали стал настоящим камнем преткновения между Москвой и Парижем. Все это происходит на фоне вытеснения Россией Франции с Черного континента. Неоколониальная политика уже не устраивает местное населения и правительства, тем более, что перед глазами успешный опыт работы с русскими инструкторами силовиков и армии Центральноафриканской Республики.

Социолог и глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей уверен, что у Парижа есть особые основания бояться прихода россиян в Мали:

«Париж и Бамако разделяет более 4 тысяч километров по прямой. Франция имеет 52 колонии и Мали лишь одна из них, в которой живет великий народ, решивший обрести свободу. И кто такой Вагнер, и почему Макрона, сидящего в своем кабинете в 4 тысячах километров, так пугает появление каких-то крепких русских мужчин в Мали? Почему он видит в этом агрессию против Франции? Я буквально на днях писал о том, что Пятая республика, имеющая в том регионе контингент около 20 тысяч миротворцев, за 30 лет не просто не справилась с терроризмом, а превратила Мали в полигон по выкачиванию ресурсов, транзиту наркотиков и подготовке вооруженных боевиков. Давайте подумаем, уж не боится ли Макрон того, что всплывут на поверхность какие-то темные грязные делишки, а крепкие русские мужики, которых называют Вагнерами, не станут молчать?», - сказал Шугалей.