12 Ноября 2021
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
(2004) |

На Ямале из-за неполадок вынужденно сел самолет с 29 пассажирами

На Ямале сел самолет, летевший из Ноябрьска в Москву - у него обнаружилась неисправность в системе кондиционирования, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Вынужденную посадку в аэропорту Надыма совершил самолет авиакомпании "Газпром авиа", выполнявшее чартерный рейс сообщением Ноябрьск - Москва (Домодедово). На борту находились 29 пассажиров (работники заказчика).  

Представителем авиакомпании пассажирам оказываются услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами. 

В настоящее время они размещены в гостинице. Планируемое время вылета на резервном воздушном судне в 9 утра 12 ноября 2021 года.

Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка в сфере безопасности полётов.

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Теги: газпромавив, самолет, вынужденная посадка



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