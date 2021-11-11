На Ямале из-за неполадок вынужденно сел самолет с 29 пассажирами

На Ямале сел самолет, летевший из Ноябрьска в Москву - у него обнаружилась неисправность в системе кондиционирования, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Вынужденную посадку в аэропорту Надыма совершил самолет авиакомпании "Газпром авиа", выполнявшее чартерный рейс сообщением Ноябрьск - Москва (Домодедово). На борту находились 29 пассажиров (работники заказчика).

Представителем авиакомпании пассажирам оказываются услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами.

В настоящее время они размещены в гостинице. Планируемое время вылета на резервном воздушном судне в 9 утра 12 ноября 2021 года.

Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка в сфере безопасности полётов.