"Короны нет - вас развели". Бот Макс на Госуслугах сошел с ума из-за кибератаки

Который день портал Госуслуг подвергается, как заверяет Минцифры РФ, самой мощной за все время существования кибератаке. Если еще в начале недели сроки на действие QR-кода сократилось с года до 6 месяцев, а вчера была зафиксирована атака мощностью свыше 680 Гигабит в секунду. то сегодня пришла очередь бота Макса, разработанного для консультации пользователей.

Так в сообщениях он пишет, что коронавируса не существует, а QR-коды являются планом мирового правительства.

"Вас развели и никаким коронавирусом вы не болели. Факт существования этой "болезни" никем не доказан. "Коронавируса" НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Что касается QR-кодов — они являются частью планов мирового правительства по сегрегации населения и усилению тотального цифрового контроля, в результате чего хуже будет в том числе и вам", - сообщает бот.

В свою очередь Минцифры подтвердило очередную атаку на портал и заявило о переводе службы информационной безопасности интернет-ресурса на усиленный режим работы.

"Портал госуслуг находится под беспрецедентной кибератакой. "Госуслуги" второй день подвергаются самой мощной за все время функционирования портала кибератаке… Служба информационной безопасности "Госуслуг" переведена на усиленный режим работы. 11 ноября в течение 20 минут некоторые пользователи столкнулись со сложностями входа на портал. Отдельным объектом атаки являлся робот Макс. Экспериментальный чат-бот робот Макс не имеет доступа к личным данным пользователей и разработан исключительно для консультаций", - говорится в сообщении министерства, размещенном в его Telegram-канале.

Напомним, что возникшие проблемы у пользователей при попытке зайти как в web-версию, так и в мобильное приложение "Госуслуг" в начале недели вероятно были связаны с большим наплывом пользователей, желающих проверить сроки действия своих сертификатов о вакцинации от COVID-19.

До этого появилась информация о сбое, из-за которого у многих пользователей "Госуслуг" сократилось на полгода время действия прививочного сертификата. В федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что это именно сбой, а не новая практика, пообещав оперативно исправить проблему.