Южноуральских работодателей накажут штрафом за непривитых сотрудников

В Челябинской области работодателям грозят крупные штрафы за невакцинированных сотрудников. Роспотребнадзор начинает проверять предприятия, работники которых попадают под обязательную вакцинацию, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, постановлением главного санитарного врача по Челябинской области с 11 октября в регионе введена обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции. Мера коснулась муниципальных и государственных служащих, сотрудников сферы образования, медицины, торговли и обслуживания. Первую прививку работники должны поставить до 11 ноября, а завершить вакцинацию до 11 декабря.

"Будем запрашивать эту информацию с руководителей организацией, в которых работают данные группы риска, и проводить оценку с принятием административных мер за невыполнение постановления", - рассказала на брифинге начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Челябинской области Раиса Косарева.

За нарушение постановления работодателям грозит штраф по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

"При выявлении лиц, не привитых без причины, работодатель будет оштрафован в соответствии со статьей ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ. Такие проверки только начинаются. Отстранение — это вопрос трудовых отношений между работодателями и лицами, которые работают на предприятии. Отстранять от работы мы не будем, мы принимаем меры в отношении руководителей организаций", - подчеркнула она.