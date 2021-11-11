Лавров: Заключать соглашения с российскими ЧВК – суверенное право Мали

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос о работе частной военной компании из России на территории Мали. Лавров подчеркнул, что Россия оказывает помощь Мали, в том числе организуя военную подготовку. Вопрос же о работе частных военных компаний относится исключительно в ведении правительства Мали.

Лавров подчеркнул, что ЧВК заключают контракты самостоятельно.

«Если эти контракты заключаются с законными правительствами суверенных государств, то я не понимаю, что здесь можно усматривать негативного», - заявил российский министр.

Раскручивание западными СМИ темы действий российских ЧВК в Африке не повредит имиджу Российской Федерации, - убежден Лавров.

Его африканский коллега Абдуллай Диоп подчеркнул, что претензии к Мали по поводу отношений с Россией беспочвенны.

"Отношения между Мали и Россией – это партнерские отношения, и Мали ни одному государству не позволит говорить нам, с кем мы имеем право общаться, а с кем нет. Мы имеем право определять свою судьбу сами, имеем право сотрудничать с любым государством. Мы защищаем интересы своего населения, нас беспокоит не сотрудничество с частной военной компанией, нас волнует то, как обеспечить безопасность нашей территории, наших жителей. Мы понимаем, что малийские власти должны иметь возможность сами принимать решения. Это наше право, наша ответственность. Наше основное беспокойство – это обеспечение безопасности нашей территории", - заявил Диоп.

Сообщения о прибытии в Мали сотрудников российской «ЧВК Вагнера» появились этим летом. В сентябре МИД России официально подтвердил существование соглашения между Мали и российским военным подрядчиком. Россияне прибыли в страну и, судя по фотографиям из Мали, уже приступили к тренировкам личного состава малийской армии.