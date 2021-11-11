11 Ноября 2021
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Происшествия Челябинская область
врач, вакцинация, медицина, здравоохранение (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

На Южном Урале более 95% медработников поставили вакцину от коронавируса

В Челябинской области 95,3% медицинских работников вакцинировали от коронавируса. Об этом на брифинге сообщил министра здравоохранения региона Юрий Семенов, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава минздрава отметил, что привить 100% медиков невозможно, потому что у некоторых есть медотводы.

Напомним, в Челябинской области с 11 октября введена обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции. Мера коснулась муниципальных и государственных служащих, сотрудников сферы образования, медицины, торговли и обслуживания.

Юрий Семёнов сообщил, что есть медработники, которые не поставили прививку, но их не отстранили от работы.

"С каждым сотрудником ведется индивидуальная работа. Занимается этим и министерство здравоохранения области, и руководители медицинских организаций. Думаем, что наши совместные усилия приведут к тому, что нам удастся убедить сотрудников, и все, у кого нет медицинских отводов, будут привиты", - подчеркнул министр.

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Теги: медработник, коронавирус, вакцинация,



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