На Южном Урале более 95% медработников поставили вакцину от коронавируса

В Челябинской области 95,3% медицинских работников вакцинировали от коронавируса. Об этом на брифинге сообщил министра здравоохранения региона Юрий Семенов, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава минздрава отметил, что привить 100% медиков невозможно, потому что у некоторых есть медотводы.

Напомним, в Челябинской области с 11 октября введена обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции. Мера коснулась муниципальных и государственных служащих, сотрудников сферы образования, медицины, торговли и обслуживания.

Юрий Семёнов сообщил, что есть медработники, которые не поставили прививку, но их не отстранили от работы.

"С каждым сотрудником ведется индивидуальная работа. Занимается этим и министерство здравоохранения области, и руководители медицинских организаций. Думаем, что наши совместные усилия приведут к тому, что нам удастся убедить сотрудников, и все, у кого нет медицинских отводов, будут привиты", - подчеркнул министр.