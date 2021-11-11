Предложения Тюменской области приняты при разработке федеральных проектов развития городских агломераций

Предложения Тюменской области приняты при разработке федеральных проектов развития городских агломераций. Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор после участия в онлайн-заседании наблюдательного совета Ассоциации инновационных регионов России, новым председателем которого единогласно избран заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Летом этого года введен институт кураторства вице-премьерами федеральных округов. Хочу отметить, что институт кураторства нацелен, прежде всего, на поддержку регионов. Вы можете пользоваться этим инструментом для решения вопросов развития инфраструктуры ваших территорий", - сказал губернаторам Хуснуллин.

В рамках заседания губернаторы обсудили практики управления и комплексный подход в инфраструктурном развитии городов и агломераций, модели комплексного развития региональной инфраструктуры, а также пути преодоления препятствующих этому законодательных и регуляторных барьеров. В ходе заседания главы регионов предложили существенно упростить регулирование сферы развития городских агломераций и необходимой для них инфраструктуры, резюмировал директор АИРР Иван Федотов. По его словам, готовится пакет поручений для снятия законодательных и регуляторных барьеров в сферах территориального планирования, градостроительной и тарифной политик, а также ЖКХ.

Сегодня российские регионы могут использовать сразу несколько федеральных программ развития, отметил Александр Моор, комментируя итоги заседания. Программа "Инфраструктурное меню" позволяет активно применять новые инструменты финансирования. Кроме того, в рамках правительственной инициативы "Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения" будут созданы условия для интенсивного социально-экономического прогресса городских агломераций.

"Для создания и развития агломераций необходимо продолжать работу по совершенствованию нормативной правовой базы, в том числе, механизмов регулирования межбюджетных отношений, входящих в состав агломерации муниципальных образований, финансирования совместных проектов, программ и мероприятий. Эту задачу уже начали решать на федеральном уровне с учётом предложений Тюменской области и других регионов", – подчеркнул Александр Моор.