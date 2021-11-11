Раздача еды мигрантам на белорусско-польской границе переросла в давку

Беженцы, собравшиеся на границе Белоруссии и Польши, устроили давку во время раздачи еды представителем ООН.

Сотни людей, тесня друг друга, обступили чиновника, чтобы получить пищу. Как сообщает Sputnik Беларусь, несколько человек подрались.

В пограничном комитете Белоруссии ранее сообщили, что на утро 11 ноября в лагере находится около 2 тыс. беженцев, и они продолжают прибывать: за день к группе присоединились около 200 человек.

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина объяснил, почему мигранты не могут легально просить убежища в ЕС.