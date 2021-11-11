11 Ноября 2021
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Общество Москва
Патриарх Кирилл. (2021) | Фото: священник Игорь Палкин / фотослужба Патриарха Московского и Всея Руси / пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Патриарх Кирилл выступил за ограничение в речи россиян сленга и иностранных слов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил против засилья в речи россиян сленга, англицизмов и жаргонизмов.

"У нас в стране давно действует закон о государственном языке, предписывающий сопровождать иностранные слова и выражения, употребляемые в публичном пространстве, адекватным смысловым переводом на русский язык. Но как быть со словами, написанными вроде кириллицей, но при этом являющихся транслитерацией английских слов? <...> Это серьезный вопрос к специалистам-филологам. Полагаю, было бы уместно совместно выработать если не правовой, то хотя бы некий общественный механизм регулирования этой проблемы, чтобы исправлять ситуацию там, где это возможно", - заявил Патриарх, выступая на Международном съезде учителей и преподавателей русской словесности.

Предстоятель РПЦ отметил, что речь идет не о специализированных терминах, а о "бытовом" языке, используемом повседневно.

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Теги: патриарх кирилл, сленг, русский язык, россияне



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