В Челябинской области в больнице с коронавирусом находится 41 ребенок

В Челябинской области 41 ребенок госпитализирован в больницу с COVID-19. Об этом на брифинге сообщил министра здравоохранения региона Юрий Семенов, передает корреспондент Накануне.RU.

Все дети проходят лечение в городской больнице № 9.

"Это тот контингент пациентов, которые находятся на особом контроле. Мы всех их знаем. в настоящий момент в больнице № 9 у нас находится 41 ребенок. Все проходят лечение, из них 6 человек находились в реанимации", - рассказал министр.

При этом Юрий Семенов подчеркнул, что крайне тяжелого и тяжелого течения заболевания у этих детей нет.

"Все находятся на самостоятельном дыхании, получают специфическую терапию. Все выздоровеют и поедут домой", - добавил он.