11 Ноября 2021
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Общество Челябинская область
врач, доктор, ГКБ №40, кабинет компьютерной томографии (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области в больнице с коронавирусом находится 41 ребенок

В Челябинской области 41 ребенок госпитализирован в больницу с COVID-19. Об этом на брифинге сообщил министра здравоохранения региона Юрий Семенов, передает корреспондент Накануне.RU.

Все дети проходят лечение в городской больнице № 9.

"Это тот контингент пациентов, которые находятся на особом контроле. Мы всех их знаем. в настоящий момент в больнице № 9 у нас находится 41 ребенок. Все проходят лечение, из них 6 человек находились в реанимации", - рассказал министр.

При этом Юрий Семенов подчеркнул, что крайне тяжелого и тяжелого течения заболевания у этих детей нет.

"Все находятся на самостоятельном дыхании, получают специфическую терапию. Все выздоровеют и поедут домой", - добавил он.

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Теги: коронавирус, дети,



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