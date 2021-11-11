В Челябинской области от коронавируса вакцинировались 46,9% жителей

В Челябинской области 1 млн 265 тыс. 516 жителей поставили прививку от коронавируса. Об этом на брифинге сообщил министра здравоохранения региона Юрий Семенов, передает корреспондент Накануне.RU.

Этот показатель составляет 46,9% от всего взрослого населения области.

За сутки было вакцинировано 18 тыс. 789 человек.

Сейчас в регионе доступно 232 тыс. 234 дозы вакцины от коронавирусной инфекции. Ещё 30 тыс. доз поступит в ближайшее время.