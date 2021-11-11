В Челябинской области экс-полицейский, осужденный за изнасилование, не смог добиться отмены приговора

Челябинский областной суд оставил без изменения по существу приговор бывшему заместителю начальника отдела полиции "Чебаркульский" — начальнику следственного отдела Рифу Биктимирову, осужденному к 5 годам в колонии общего режима.

В июне 2021 года экс-полицейский был признан виновным в изнасиловании и понуждении к действиям сексуального характера. По решению суда ему запрещено на два года занимать должности в правоохранительных органах, а также на государственной службе. Также он лишен специального звания "подполковник юстиции".

"В связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера) подсудимый освобожден от назначенного наказания в виде исправительных работ сроком 1 год 9 месяцев с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

Напомним, Биктимиров был задержан в августе 2019 года. Его подозревали в изнасиловании сотрудницы, которое произошло в 2017 году. Также суд установил, что подсудимый понуждал к половому сношению подчиненных ему следователей-женщин и вновь принимаемых на службу сотрудниц. При получении отказа оказывал психологическое воздействие: кричал, создавал невыносимые условия работы, угрожал увеличением служебной нагрузки или увольнением.

Прокурор настаивал на ужесточении приговора. Сторона защиты просила его отменить и оправдать Биктимирова в связи с непричастностью к преступлениям.