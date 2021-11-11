11 Ноября 2021
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Общество Украина
Владимир Зеленский (2014) | Фото:

На Украине запретили российский фильм с Зеленским в роли Наполеона

Госкино Украины отозвало прокатное удостоверение у российского фильма 2012-го года "Ржевский против Наполеона". Роль французского императора в нем исполняет Владимир Зеленский, нынешний президент Украины.

Но отозвали ленту не из-за Зеленского, а из-за питерского юмориста Юрия Гальцева. В 2015 года Украина включила его в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности страны.

Примечательно, что запрет ленты может ударить по кошельку Зеленского, ведь он выступил в фильме не только в качестве актера, но и продюсировал ленту.

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Теги: украина, владимир зеленский, наполеон, запрет, юрий гальцев



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