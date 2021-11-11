11 Ноября 2021
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Общество За рубежом
(2011) | Фото: canoe.ca

YouTube перестанет показывать количество дизлайков под видеороликами

YouTube сообщил, что теперь пользователи не будут видеть количество дизлайков (отметок "Не нравится") под видео. Сама кнопка останется, но число дизлайков будет видно только самому автору ролика. Таким образом хостинг надеется остановить травлю и хейтерство в адрес создателей видео.

Изменения произойдут постепенно, заявили в компании. У тестовой группы блогеров уже есть возможность скрывать число дизлайков под своими видео.

Исследования YouTube показали, что когда люди не видят числа дизлайков под видео, они и сами с меньшей вероятностью нажмут на кнопку "Не нравится".

Примечательно, что видеоролик с рассказом об этом новшестве пользователи тут же задизлайкали – отметок "Не нравится" под ним в три раза больше, чем "Нравится".

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Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: YouTube, дизлайк, хейтеры



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