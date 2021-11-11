Житель Челябинска, ударивший врача, получил условный срок

Житель Челябинска приговорен к 9 месяцам лишения свободы условно за причинение побоев врачу больницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В июне 2021 года мужчина с женой приехали больницу. В приемном покое мужчина нарушал общественный порядок, допуская нецензурные обращения в адрес медработников.

В это время в приемный покой зашел врач, которые сделал ему замечание. После этого осужденный ударил врачу по лицу.

Мужчина вину признал и извинился перед потерпевшим.