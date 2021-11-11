11 Ноября 2021
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Происшествия Челябинская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

Житель Челябинска, ударивший врача, получил условный срок

Житель Челябинска приговорен к 9 месяцам лишения свободы условно за причинение побоев врачу больницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В июне 2021 года мужчина с женой приехали больницу. В приемном покое мужчина нарушал общественный порядок, допуская нецензурные обращения в адрес медработников.

В это время в приемный покой зашел врач, которые сделал ему замечание. После этого осужденный ударил врачу по лицу.

Мужчина вину признал и извинился перед потерпевшим.

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Теги: врач, уголовное дело, приговор,



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